Москва, , 14:20 — REGNUM Советская актриса кино и театра, артистка дубляжа Серафима Холина скончалась в Москве в возрасте 97 лет. Об этом сообщает 12 апреля телеграм-канал Mash.

Дочь актрисы Людмила Голубицкая обнаружила Холину мёртвой в её квартире на проспекте Вернадского.

Советские зрители запомнили Серафиму Холину по роли ведущей показа мод в комедии «Бриллиантовая рука». Знаменитой стала её реплика «Лёгким движением руки брюки превращаются…».

Актриса сыграла эпизодические роли в ряде фильмов, среди которых «Вызываем огонь на себя», «Метель». На протяжении более чем 20 лет она озвучивала иностранные картины. Так, её голосом говорит героиня Софи Лорен в «Браке по-итальянски».