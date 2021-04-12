Брюссель, , 14:11 — REGNUM Встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой проведет 13 апреля в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба НАТО.

«Во вторник, 13 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом данная встреча пройдет в канун визита в Брюссель главы минобороны США Ллойда Остина, который в числе прочих вопросов намерен обсудить ситуацию на Украине с генсеком НАТО и союзниками альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что провокации со стороны Украины в Донбассе сойдут на нет.