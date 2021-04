Вашингтон, , 14:09 — REGNUM Основатель музыкальной группы The Mountain Goats Джон Дарниэль создал импровизированный саундтрек для игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ролик с исполнением получившейся мелодии был опубликован на официальной странице музыканта в Twitter.

https://twitter.com/mountain_goats/status/1381298095393288192

На видео сын Дарниэля играет в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а отец вживую исполняет для него мелодию вместо официального саундтрека игры. В описании к публикации музыкант иронично отметил, что «теперь это его новая работа».

Напомним, The Legend of Zelda: Breath of the Wild — это приключенческая ролевая игра с открытым миром, разработанная японской компанией Nintendo. Как ранее сообщило ИА REGNUM, цена на неё в России повысилась до почти 6300 рублей.

