Саратов, , 14:13 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 12 апреля от коронавирусной инфекции привили 126 014 человек. Оба компонента вакцины получили 87 947 жителей, сообщает региональный минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Пройти иммунизацию можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в любом лечебном учреждении, осуществляющим вакцинацию. Для удобства населения организована работа мобильных прививочных пунктов. Они расположены в отдельных помещениях и оборудованны обеззараживателями воздуха и снабжены запасом лекарств для оказания экстренной помощи.

Так, в Саратове мобильные пункты работают в ряде торговых центров, гипермаркете и во дворце культуры. На сегодняшний день их насчитывается девять. По обному мобильному прививочному пункту имеется в торговых центрах городов Балаково и Балашов, еще два — в Энгельсе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии дополнительно открываются новые пункты вакцинации от COVID-19, в том числе увеличивается количество мобильных бригад. Открыто восемь дополнительных пунктов — всего их 50, они работают на базе медицинских организаций. Также до шести увеличено число мобильных прививочных пунктов и до восьми — количество выездных бригад. 19 апреля пункт вакцинации от COVID-19 планируется открыть в микрорайоне Новый город в Чебоксарах.

Читайте также: В Чувашии открыты новые пункты вакцинации от коронавируса