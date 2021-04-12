Берлин, , 14:09 — REGNUM Единым кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока выдвинут лидер партии Христианско-демократический союза (ХДС) Армин Лашет. Об этом заявил глава правительства Гессена Фолькер Буфье, передает телеканал N-TV.

Соответствующее решение принято 12 апреля на заседании президиума ХДС. Вместе с тем никаких обязывающих решений принято не было. Буфье выразил надежду, что ХДС и партия Христианско-социальный союз (ХСС) смогут прийти к единому решению по этому вопросу.

Ранее лидер ХСС Маркус Зёдер заявил о готовности возглавить список от консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг. О своей поддержке Зёдеру уже высказались христианские демократы в Берлине.

Напомним, выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Считается, что кандидат от консервативного блока станет преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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