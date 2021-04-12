Стокгольм, , 14:12 — REGNUM В настоящее время реанимационные отделения по всей Швеции продолжают принимать новых тяжело больных пациентов с диагнозом COVID-19. Более того, сейчас их число превышает показатели так называемой второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии страны проходят лечение от COVID-19 392 человека, что превышает число «тяжелых» пациентов в январе. На тот момент в реанимации одновременно находилось не более 389 человек.

Наибольшее число пациентов с COVID-19 находились в реанимационных отделениях в конце апреля прошлого года. На тот момент в палатах интенсивной терапии лечение получали 558 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Стокгольма прокомментировала низкие темпы вакцинации от COVID-19