Москва, , 14:08 — REGNUM Для запусков к Луне с помощью ракеты-носителя «Ангара» пилотируемый корабль должен быстро состыковаться на орбите с разгонным блоком и оперативно выполнить отлётный импульс к естественному спутнику Земли. Об этом сообщил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин.

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Такая необходимость, по его словам, продиктована тем, что «продолжительность жизни» разгонного блока очень невелика — всего семь часов.

Предполагается, что после стыковки корабль в связке с разгонником совершит один виток, чтобы проверить все системы, после чего будет либо выдан импульс к Луне, либо осуществлён уход на резервный виток.

«Отработка одновитковой схемы уже сейчас крайне важна для реализации лунной программы», — подчеркнул в беседе с ТАСС баллистик.

Муртазин отметил, что двухпусковая схема и быстрая стыковка с разгонным блоком позволят начать запуски российских космонавтов к естественному спутнику Земли до появления сверхтяжелой ракеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая российская пилотируемая экспедиция на Луну должна состояться в 2031 году. Если экспедиция пройдет успешно, то полёты на Луну будут осуществляться ежегодно. Так, в 2032 году планируется доставить на спутник Земли луномобиль, на котором члены второй экспедиции должны будут передвигаться по поверхности Луны. Уже в 2033 году члены третьей экспедиции должны будут на луномобиле совершать дальние поездки по поверхности Луны в интересах научных исследований и протестировать робототехнические комплексы.