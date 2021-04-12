Нижневартовск, Югра, , 14:05 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) руководство теплоснабжающей компании АО «Горэлектросеть» приносит глубочайшие извинения восьмилетнему мальчику и его родителям за травмы, которые ребёнок получил из-за аварии в сетях теплоснабжения. Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора АО «Горэлектросеть» Юрия Елина.

Напомним, утром 12 апреля ребёнок направлялся в школу и в районе дома 14 по ул. Декабристов провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва подземной теплотрассы. У мальчика 60% ожогов нижней части туловища. Ребёнок доставлен в реанимацию.

» Мы не намерены отстаивать «честь мундира» и скрывать от общественности подробности данного происшествия, и приложим все усилия для того, чтобы каждый виновный понес заслуженное наказание за страдания ребёнка. Подобное происшествие является для нас чрезвычайным и будет тщательно расследовано с целью установить степень вины всех, кто мог быть причастен к данному инциденту «, — уверил Юрий Елин.

Кроме того, руководство АО «Горэлектросеть» обязуется сделать всё возможное для полного восстановления мальчика, в том числе реабилитации и возмещения вреда независимо от того, кто будет признан виновным.

«По результатам проведенной экспертизы части трубы, изъятой с аварийного участка трубопровода, будет рассмотрен вопрос о корректировке программы капитального ремонта сетей горячего водоснабжения для устранения рисков подобных инцидентов везде, где тем же подрядчиком использовались аналогичные материалы на территории города Нижневартовска», — отметил Юрий Елин.

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