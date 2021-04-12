Варшава, , 14:04 — REGNUM В течение прошлой недели (5−11 апреля) в Польше прошли вакцинацию около 1 млн человек. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 12 апреля пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер во время пресс-конференции.

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«Реализация программа вакцинации населения Польши ускоряется. В настоящее время ежедневно в среднем делают около 150−200 тысяч прививок. Это будет особенно видно на прошлой неделе. Около миллиона человек вакцинированы за семь дней. Мы сохраним такие темпы в ближайшие недели», — сообщил Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества сделанных в республике прививок в 20 миллионов. Польские власти планируют вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.