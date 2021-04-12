Москва, , 14:07 — REGNUM Цифровое образование несет в себе не только вред для учащихся, но и угрозу государственности России. Об этом 12 апреля заявила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам правозащитницы, цифровизацией образования в России недовольно родительское сообщество. Однако проблемы не сводятся только к этому аспекту.

«Это угроза национальной безопасности. Наше образование становится не национальным, а глобальным», — заявила Мильская.

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