Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM Из горящего производственного здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге эвакуированы 40 человек персонала. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Горящее здание «Невской мануфактуры» ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Напомним, в Невском районе города горит кирпичное шестиэтажное нежилое здание размером 35×150 метров. Огонь охватил четвертый и пятый этажи на общей площади 1500 кв. метров.

Данными о пострадавших на данный момент в ГУ МЧС не располагают. С огнем борются 21 единица техники МЧС и 94 человек личного состава.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр Петербурга заволокло дымом из-за горящего здания Невской мануфактуры

Читайте развитие сюжета: В охваченной огнём «Невской мануфактуре» в Петербурге погиб пожарный