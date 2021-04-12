Томск, , 14:02 — REGNUM В Томской области от COVID-19 привились 48 883 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в правительстве региона.

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Второй компонент вакцины «Спутник V» получили уже 34 284 жителя региона.

С начала прививочной кампании Томская область получила 67 592 дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в Томской области коронавирус выявлен у 31 684 человек. Выздоровел 30 681 томич.

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