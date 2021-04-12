Стокгольм, , 14:02 — REGNUM Энтузиаст с ником makzimus разработал модификацию для игры Valheim, которая добавляет в проект магию из TES V: Skyrim. Об этом 12 апреля сообщает издание Eurogamer.

Модификация Skyheim позволит игрокам создавать мощные рунические заклинания из специальных ресурсов, получаемых после победы на боссами. Применять их можно будет как в бою, так и для более комфортного перемещения по мира игры: увеличивая скорость персонажа, создавая новые источники света или телепортируясь к месту возрождения.

Напомним, Valheim — это популярный симулятор выживания, вдохновлённый скандинавской мифологией. Его релиз в «раннем доступе» сервиса Steam состоялся 2 февраля 2021 года.

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