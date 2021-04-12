Москва, , 13:56 — REGNUM Представляется, что угроза перехода украинской стороны в наступление в Донбассе сейчас действительно снижена. Но, пожалуй, дело тут не в миролюбии Киева, а в том, что дальнейшее нагнетание ситуации сейчас несет для украинской стороны больше рисков, чем плюсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Российская сторона и на уровне передвижений войск, и в публичных заявлениях четко обозначила, что готова пойти на все сопутствующие риски и открыто вступить в конфликт.

В то же время уровень поддержки, которую Киеву продемонстрировали США, явно не предполагает вступления в войну на его стороне. Но, хотя у ВСУ сейчас мало шансов зачистить Донбасс.

Определенного эффекта действия Зеленского и его кураторов достигли — рубль на политических рисках ослаб, европейские сторонники конфронтации с Россией получили новые козыри в своей риторике.

Впрочем, говорить о том, что угроза начала войны миновала, рано. На линии соприкосновения сосредоточены крупные по украинским масштабам силы. Нервы всех участников взвинчены, любой инцидент может привести к развитию крупномасштабных столкновений.

Если же украинские подразделения, переброшенные в Донбасс в последние месяцы, начнут возвращаться в места постоянной дислокации, это будет сигналом о снижении напряженности и может оказать поддержку курсу рубля», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина не планирует военное наступление в Донбассе, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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