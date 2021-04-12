Москва, , 13:59 — REGNUM Власти не слышат мнение родительского сообщества в части цифровизации образования. Об этом 12 апреля заявила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Людей не слышат. С родителями не общаются. Спускаются некие постановления, дальнейшее обсуждение правительство РФ и Минпросвещения считает ненужными», — сказала правозащитница.

В силу перечисленных причин среди населения возникает недовольство цифровизацией образования, заявила участник пресс-конференции.

«Вопрос, все ли у нас хорошо в школах с точки зрения технического обеспечения, питания? Все так хорошо, что мы переходим в виртуальную реальность, или чиновники настолько оторвались от реальности? У нас по Конституции подобные эксперименты нельзя проводить без разрешения родителей», — заявила Мильская.

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