Прага, 12 апреля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек подал в отставку. Он заявил об этом 12 апреля на брифинге, который транслировало Чешское ТВ.

U.S. Department of State Томас Петршичек

Также предполагается, что Петршичека, который был главой чешского МИД с осени 2018 года, заменит Лубомир Заоралек, уже занимавший данный пост в период с 2014 по 2017 год.

При этом, по данным сетевого издания Seznam, на отставке нынешнего главы МИД страны настаивал президент Чехии Милош Земан, так как его не устраивает позиция Петршичека по тендеру на строительство АЭС «Дукованы». Экс-министр настаивал на удаление российской и китайской фирм-кандидатов из данного тендера якобы из соображений безопасности.

Также Петршичек выступал против использования российской вакцины «Спутник V» в стране до одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), в то время, как Земан является сторонником скорейшего использования российского препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Чехии, введённый из-за пандемии коронавируса, завершился после 188 дней действия.