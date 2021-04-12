Сеул, , 13:56 — REGNUM В Сеуле могут быть введены новые карантинные меры, призванные минимизировать негативное воздействие пандемии коронавируса на малый и средний бизнес. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление нового мэра города О Сэ Хуна.

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Данное заявление градоначальник сделал 12 апреля на онлайн совещании руководителей городской администрации.

По его словам, для каждого типа малого и среднего бизнеса будут установлены индивидуальные правила карантина, а наказание для нарушителей, напротив, ужесточены.

Власти Сеула работают над собственными правилами социального дистанцирования, которые будут готовы к концу этой недели и направлены на согласование в центральное правительство.

Мэр отметил необходимость замены общенациональной системы социального дистанцирования на «более эффективную и ориентированную на отдельные предприятия».

О Сэ Хун также предложил ввести в пилотном режиме использование наборов экспресс-анализов COVID-19, позволяющих людям самостоятельно получать результаты теста в течение 10−30 минут.