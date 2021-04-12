Москва, , 13:54 — REGNUM Российский музыкант Андрей Лысиков (известен под псевдонимом Дельфин) опубликовал клип на песню «Ладони». Видео вышло 12 апреля на YouTube-канале музыканта.

«В борьбе с Covid-19 погибли тысячи медицинских работников по всему миру. Посвящаем этот проект памяти тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти других», — говорится в конце клипа. Также в описании под видео сказано, что все средства от прослушиваний будут направлены на помощь семьям погибших врачей.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Лысиков — российский поэт и музыкант. Был участником группы «Мальчишник», но большую известность он получил благодаря сольному проекту под названием «Дельфин».

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Kid Cudi выступил на телевидении в платье с цветочным принтом