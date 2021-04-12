Тольятти, Самарская область, 12 апреля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Двух подростков, находившихся на дрейфующей льдине, спасли в Самарской области. Об этом 12 апреля сообщил директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев на своей странице в социальной сети.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Льдина

По его словам, подростов обнаружили на дрейфующей льдине вечером 11 апреля рядом с набережной 8 квартала.

«Очевидцы сообщили, что на дрейфующей льдине находятся два подростка. Дети были эвакуированы с помощью аэробота на берег и в медицинской помощи не нуждались», — сообщил Дербенев.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Тольятти утром 11 апреля на льдине на территории затопленного карьера было обнаружено тело женщины.