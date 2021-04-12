Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Центр Санкт-Петербурга заволокло дымом от пожара, а по районам города распространился запах гари из-за горящего исторического здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, передает корреспондент ИА REGNUM. Пожар тушат по повышенному номеру сложности более ста пожарных.

ИА REGNUM Пожар в «Невской мануфактуре» (вид со стороны новых районов)

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, в Невском районе города горит кирпичное шестиэтажное нежилое здание размером 35×150 метров. Огонь охватил четвертый и пятый этажи здания на общей площади 1500 кв. метров.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечают в ведомстве.

На место ЧП привлечено от региональной системы реагирования на ЧС 26 единиц техники и 112 человек личного состава, в том числе от МЧС России — 21 единица техники и 94 человека личного состава.