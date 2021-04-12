Нальчик, , 13:50 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки зафиксировано 34 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальное значение прироста за последние несколько месяцев, сообщили 12 марта в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло в регионе 23 255 человек. Из них сумели справиться с болезнью 22 280 пациентов, в том числе 35 — за прошедшие сутки.

Число тех, кого врачи не смогли спасти, составило 431 человек. Это третий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе после Дагестана (1420) и Ставрополья (1273).

В настоящее время в Кабардино-Балкарии проходят лечение в госпиталях 242 пациента, в реанимации из них — 32 человека.