Москва, , 13:48 — REGNUM Производители автомобилей попросили включить Россию, Индию и Китай в этапы чемпионата мира по ралли (WRC). Об этом заявил глава Международной автомобильной федерации по ралли Ив Маттон, сообщает издание Motorsport.

По его словам, представители федерации, WRC и команд ведут переговоры о включении указанных стран в календарь соревнований. «Мы продолжаем получать предложения со всего мира», — сказал Маттон.

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко возглавил штаб по ведению и контролю «ковидного протокола» международного ралли-рейда «Шёлковый путь».

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