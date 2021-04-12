Мурманск, , 13:48 — REGNUM Митрополит Мурманской епархии Митрофан отстранил от службы настоятеля храма в городе Апатиты, после того, как местные жители обвинили его в убийстве собаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе епархии.

Напомним, собака была застрелена на горнолыжном курорте 8 апреля на глазах у детей. Очевидцы инцидента указали, что узнали в преступнике местного священника. Сам подозреваемый после произошедшего удалил свою страницу «Вконтакте» и комментариев не дает.

Убийство собаки вызвало широкий общественный резонанс, губернатор региона Андрей Чибис поручил своему заместителю Владимиру Евменькову взять под контроль расследование инцидента.