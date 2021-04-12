Нижневартовск, Югра, , 13:48 — REGNUM В Нижневартовске (Югра) 12 апреля восьмилетний мальчик по дороге в школу провалился в яму с кипятком. Ребёнок госпитализирован с ожогами 60% тела, сообщает СУ СКР по ХМАО.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 07:30 по местному времени (05:30 мск). Мальчик направлялся в школу в районе дома 14 по ул. Декабристов. Ребёнок провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва подземной теплотрассы.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе действия должностных лиц, в обязанности которых входит обслуживание коммуникаций и их содержание в исправном состоянии.