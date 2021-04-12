Киев, , 13:51 — REGNUM Украина инициировала внеочередное заседание комиссии Украина — НАТО для обсуждения ситуации на границах страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщила 12 апреля пресс-служба министерства.

Министр намерен посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встретиться с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны планируют обсудить концентрацию российских войск на границах Украины.

«Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнёрстве Украины и НАТО», — сказано в сообщении.

В МИД Украины отметили, что данная статья ранее была задействована после того, как украинские военные корабли устроили провокацию в Чёрном море и были задержаны российскими пограничниками.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна внедрила 19% от общего числа стандартов и руководящих документов НАТО.

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