Элиста, , 13:46 — REGNUM В Республике Калмыкия состоится отменённый в 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль тюльпанов. Соответствующее решение принял региональный оперштаб.

Программа фестиваля детально проработана. Немаловажным является место проведения мероприятия — в степи на открытом воздухе. Организаторы взяли на себя ответственность за соблюдение всех санитарных норм.

Фестиваль тюльпанов состоится на территории Целинного района 24 апреля.

ИА REGNUM напоминает, что одно из знаковых мероприятий в Калмыкии в сфере событийного туризма проводится ежегодно с 2013 года. Целинный район становится зоной притяжения для нескольких тысяч туристов из разных уголков России.

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