Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM «Единая Россия» плохо мобилизовала сторонников партии на довыборах в городские думы Бисерти и Сухого Лога (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Как заявил секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, выборы оказались конкурентными. Представители «Единой России» проиграли самовыдвиженцам с минимальным отрывом, обратил внимание Шептий.

«По итогам голосования мы провели анализ, который показал слабую работу по мобилизации наших сторонников», — признал руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, на довыборах шла борьба за четыре мандата, по два на гордуму каждого города. «Единая Россия» смогла получить только одно место (в Бисерти).

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