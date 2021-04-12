Джакарта, , 13:41 — REGNUM Первое здание министерства иностранных дел Индонезии продается за 200 млрд индонезийских рупий ($13,6 млн) сообщает Kompas.

В этом здании жил первый министр иностранных дел Индонезии Раден Ахмад Собарджо Джоадисоэрджо (1896−1978).

Агент по недвижимости, который отказался называть свое имя, заявил, что дом является частной собственностью, а не культурным наследием Индонезии.

Пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Фаизашах также подтвердил, что дом, выставленный на продажу, принадлежал наследнику Ахмада Собарджо.

Министерство иностранных дел, которое тогда называлось Департаментом иностранных дел, располагалось в этом здании два месяца с августа по октябрь 1945 года.