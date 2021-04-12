Берлин, , 13:41 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ближайшее время сделает прививку от COVID-19. Об этом 12 апреля сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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«Канцлер привьется в самом скором времени и проинформирует затем об этом общественность», — заявил он.

В то же время, накануне газета Bild сообщила, что немецкий канцлер в спешном порядке отменила прививку от COVID-19, которая была у нее, по данным издания, намечена на 11 апреля. Газета предположила, что это произошло из-за состоявшегося в воскресенье важного заседания руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз

Отметим, ранее стало известно, что общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило в Германии три миллиона.