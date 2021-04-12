Москва, 12 апреля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ранее Минфин России предложил Нидерландам те же условия, которые уже согласовал с Кипром, Люксембургом и Мальтой о повышении ставки до 15% с рядом исключений, однако предложения Нидерландов предусматривали сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, отмечали в профильном российском министерстве.

Действующее соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2−3%.

С денонсацией соглашения налоговая ставка составит для юрлиц 15% по дивидендам и 20% по процентам, для физлиц-нерезидентов — 15%.