Махачкала, , 13:39 — REGNUM Правительство РФ продлило срок действия программы развития Северного Кавказа до 2030 года. Ранее программа была рассчитана до 2025 года. Об утверждении новой версии программы сообщил 10 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Дагестан.

По его словам, обновленная государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» была разработана Минэкономразвития РФ. Её основными параметрами стали увеличение объема инвестиций до 13,4 млрд рублей, а также увеличение роста объема инвестиций в основной капитал до 170%.

Одной из основополагающих является цель ликвидации безработицы. До 2030 года в субъектах СКФО должно быть создано более 2,4 млн новых рабочих мест.

Кроме того, в приоритете — ликвидация недостатка мест в школьных и дошкольных образовательных организациях, а также развитие спортивной инфраструктуры и благоустройство территорий.

Напомним, госпрограмма развития СКФО до 2025 года была принята в декабре 2012 года. Осенью 2020 года вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который курирует Северный Кавказ, сообщил о планах правительства РФ переформатировать эту программу.

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