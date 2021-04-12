12 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Андрей Леонидов, , 14:01 — REGNUM Москва вслед за остальными регионами страны полномасштабно вступает в «мусорную» реформу — город начал выбирать регионального оператора по обращению с отходами. Департамент ЖКХ объявил соответствующий конкурс на официальном портале для размещения информации о проведении торгов.

Контейнеры для раздельного сбора мусора Cgon.rospotrebnadzor.ru

Компания, победившая в отборе, вместе с правом заключения соглашения об организации деятельности по обращению с отходами на территории всего столичного мегаполиса получит статус регионального оператора на восемь лет. Как скажется такое нововведение на тарифах, и не приведет ли оно к их необоснованному росту?

По законодательству городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю — полагалась отсрочка в переходе на новую систему лишь до 1 января 2022 года. Поэтому, чтобы уложиться в такие сроки, город должен выбрать оператора уже в 2021 году. В департаменте ЖКХ Москвы решили не откладывать отбор на конец года, а начали его уже сейчас, чтобы конкурс прошел без каких-либо рисков. Поданные на отбор заявки вскроют 30 апреля.

Появление единого оператора не оставит без работы компании, которые уже занимаются вывозом и переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО) в Москве. Однако региональный оператор установит единые для всего города правила обращения с отходами, и именно он будет контролировать их выполнение.

Обычно подобные изменения нередко несут за собой повышение тарифов для населения. Стоит ли горожанам опасаться роста цифр в платежках? Зона деятельности оператора в столице будет только одна — вся территория Москвы, поэтому разных тарифов и платежей по округам не будет, все станут платить одинаково. Исходя из конкурсной документации, предельная выручка на 2022 год зафиксирована на уровне 27 млрд рублей. В Москве сейчас образуется около восьми млн тонн ТКО в год, и из них 2,5 млн разыграны в рамках долгосрочных госконтрактов, и по подсчетам экспертов, тариф на одну тонну не должен превысить пяти тысяч рублей.

«Что в городе, что в области повышения тарифов не планируется, его не будет, — уверен генеральный директор ООО «Комплексное решение» Станислав Дуброва. — Помимо регоператорства производятся корректировки действующего законодательства, вносятся различные поправки при уже раздельном сборе, резкого скачка повышения не произойдет. Мы как жители этого вообще не почувствуем, а для людей, которые в рынке, эта история будет растянута на год, на полтора».

Также обеспечением заявки на конкурс стала сумма в три млрд рублей, что практически исключило из числа соискателей множество мелких и средних компаний отрасли. Насколько это правильно? По мнению экспертов, такой шаг позволит выбрать регионального оператора только из крупнейших в стране компаний, активно работающих в сфере управления ТКО и имеющих необходимые для работы в Москве опыт и ресурсы.

«Регоператор выбирается из числа самых серьезных компаний, которые уже производили такие работы, — объясняет Станислав Дуброва. — В ее владении скорее всего находятся полигоны ТКО, сортировочные цехи, автопарк техники и так далее. Это не какой-то новичок, а компания, которая ранее этим занималась и уже хорошо известна до объявления конкурса. Процедура проводится в обычной ритмике субъекта, который ее вывешивает. Регоператором, как правило, становится самый крупный игрок по активам, по транспорту, который есть в регионе на сегодняшний день».

С необходимостью выбора на роль регионального оператора крупной компании с именем согласны и другие эксперты.

«Такая компания и мусор вывезет в правильное место и часть этого мусора рассортирует, часть мусора станет вторичным сырьем и поедет на переработку, важно добиться именно этого, — подчеркивает эксперт в сфере обращения с отходами, президент АНО Центр эколого-социальных программ «Устойчивое развитие» Наталья Розина. — Должен быть крупный исполнитель, мелкий с этим просто физически не справится. Вывозом ТКО должны заниматься крупные возчики».

По ее словам, подобные контракты не могут быть дешевыми, так как компании содержат парк машин, штат водителей, строят сортировочные заводы, а это — огромные вложения.

«За три копейки можно только вывести мусор на нелегальную свалку, а если мы хотим построить какую-то систему обращения с отходами это достаточно дорогостоящий и долгосрочный контракт, этим должны заниматься профессионалы», — добавляет Розина.

Эксперты убеждены, что система обращения с мусором с выбором единого оператора для города близка к оптимальной и ее следует структурировать и развивать дальше.

«Москва сейчас доказывает, что путь, которым она следует годами, приносит свои плоды, и именно в этом направлении ей и следует дальше работать. Еще 11 лет назад столица первой выбрала возчиков, которые работают в городе, и накопленный в сфере обращения с отходами опыт за эти годы — бесценен, — считает эколог, председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова. — Существующая система эффективна, первый год работы программы раздельного накопления отходов это ярко подтверждает. Столице сейчас нужно не придумывать велосипед, а просто дорабатывать и укреплять имеющуюся базу».

Действительно, в столице уже больше года реализуется программа по раздельному сбору мусора, стартовавшая 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы оборудовали более 22 тысяч контейнерных площадок, на которых появилось 60 тысяч брендированных контейнеров разных цветов. В синие москвичей призывают помещать пригодное для переработки сырье, а в серые — весь остальной мусор. Вывозят отходы разные мусоровозы с соответствующей цветовой индикацией. За год на переработку удалось отправить более 855 тысячи тонн вторсырья, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Институт региональных операторов по вывозу мусора появился в России в рамках реформы мусорной отрасли. Она также определила, что услуга по обращению с мусором будет вынесена отдельной строкой в платежной квитанции для граждан, чтобы сделать процесс прозрачным.