Калуга, 12 апреля 2021, 14:55 — REGNUM В День космонавтики в Калуге открылась фотовыставка «Тайны космоса. Загадки следствия», сообщили 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
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Идея создания выставки возникла в следственном управлении СК России по Калужской области в преддверии 60-летия первого полёта человека в космос. Готовясь к праздничной дате, сотрудники управления заметили определенное сходство в деятельности космонавтов и работе следователей.
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