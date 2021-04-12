Калуга, 12 апреля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В День космонавтики в Калуге открылась фотовыставка «Тайны космоса. Загадки следствия», сообщили 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Фотовыставка «Тайны космоса. Загадки следствия»

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Идея создания выставки возникла в следственном управлении СК России по Калужской области в преддверии 60-летия первого полёта человека в космос. Готовясь к праздничной дате, сотрудники управления заметили определенное сходство в деятельности космонавтов и работе следователей.

«С помощью специальной техники следователями изымаются следы, самые современные научные познания позволяют проводить исследование. Постоянное развитие, компетентность в различных областях жизни, выносливость и психологическая устойчивость — всеми этими качествами обладают люди, осваивающие космическое пространство, эти же способности присущи и сотруднику Следственного комитета России», — подчеркнули в правоохранительном ведомстве.