Чебоксары, , 13:37 — REGNUM В Чувашии органы власти проводят ведомственный контроль по факту смерти 15-летнего школьника после урока физкультуры в новочебоксарском кадетском лицее. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

В министерстве образования и молодёжной политики отметили, что у мальчика была третья специальная медицинская группа для занятий физической культурой. В ведомстве уточняют, что он мог посещать уроки, но с учётом ограничений в скоростно-силовых и акробатических упражнениях, также ему был показаны подвижные игры умеренной интенсивности.

В ведомстве выразили соболезнования родителям ребёнка.

«По рассказам учителей, он был очень умным, воспитанным и добрым человеком. Разделяем горечь утраты со всеми близкими учащегося», — отметил исполняющий обязанности министра образования Алексей Лукшин.

Минздрав Чувашии проводит ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи ребёнку.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля около 13:00 в новочебоксарском кадетском лицее после окончания урока физкультуры умер 15-летний школьник. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители организовали проверку по данному факту, в ходе которой будет дана оценка организации неотложной медицинской помощи в школе и обоснованности доступа ребёнка на урок физкультуры.

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