Москва, , 13:43 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин в детстве мечтал стать лётчиком и помогать развитию космической отрасли. Об этом он заявил 12 апреля во время посещения Московского авиационного института (МАИ).

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Мишустин рассказал, что провёл детство в лётном городке. Отец его друга руководил комплексом авиационных тренажеров.

«В свободное время мы приходили, учились и мечтали о том, чтобы, может быть, стать лётчиками», — сказал он и добавил, что вместе с другими мальчишками мечтал так или иначе заниматься космической отраслью.

Глава правительства РФ сообщил также, что инженерное образование помогло ему в дальнейшей деятельности.

Напомним, Михаил Мишустин родился в 1966 году в подмосковном городе Лобня. В 1989 году он окончил Московский станкоинструментальный институт, а в 1992 году — аспирантуру того же вуза.

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