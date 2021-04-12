Тюмень, , 13:35 — REGNUM В Тюмени свыше миллиарда рублей потратят на школу, которую требовали жители жилого комплекса «Ново-Патрушево». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Здание новой школы будет рассчитано на 1200 учеников. Максимальная цена контракта 1,042 млрд рублей. Заказчик — управление капитального строительства Тюменской области. Школу планируется построить до 15 марта 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большой микрорайон «Ново-Патрушево» был застроен в Тюмени в 2018 году. На сегодня единственная школа там переполнена настолько, что у первых классов закончились буквы алфавита для их обозначения. Детям, проживающим в ЖК «Ново-Патрушево», приходится ездить в другие микрорайоны, чтобы получить образование. Аналогичная ситуация с переполненным детским садом. Жители этого ЖК писали обращения с требованием построить учебные учреждения к губернатору областиАлександру Мооруи полпреду президента в УФО Владимиру Якушеву.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменцы из нового микрорайона требуют от властей школу и детский сад