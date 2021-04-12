Оренбург, , 13:35 — REGNUM В Оренбургской области на 12 апреля выявлено 82 новых заражения коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 41 012 случаев заражения. В структуре выявленных носителей нового вируса 57,8% занимают граждане от 18 до 60 лет; 40,9% — пожилые оренбуржцы и 1,2% — дети.

Излечились от заболевания 37 303 человека. На сегодняшний день в больницах лечение получают 516 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 161 человека оценивается как тяжелое.

Жертвами COVID-19 стали 773 оренбуржца. Один летальный исход подтверждён за последние сутки.