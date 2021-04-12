Донецк, , 13:40 — REGNUM Госпредприятие «Почта Донбасса» ввела в обращение металлическую почтовую марку, посвящённую первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщила 12 апреля пресс-служба предприятия.

«В честь Дня авиации и космонавтики мы сегодня выпустили марку в металле №4. На аверсе — изображение оригинальной художественной марки №10 «Юрий Алексеевич Гагарин». Маркированная карточка также введена в обращение сегодня», — сказано в сообщении.

Марка изготовлена из латуни, её вес составляет 23 грамма, диаметр — 35 мм. На марке изображён профиль Гагарина на фоне космического пейзажа. Её тираж — 300 экземпляров, тираж карточки — 1,3 тыс. экземпляров.

«Мы впервые сделали надпечатку художественного почтового блока, а также всех марок, входящих в его состав. Типографским способом мы сделали надпечатку памятной надписи — 60 лет полёту человека в космос, а также порядковых номеров космонавтов на каждой марке», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, первая металлическая марка была выпущена в ноябре 2020 года в честь Дня народного единства.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года в ЛНР выпустили марку, посвящённую советскому и российскому кинорежиссёру Станиславу Говорухину.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР выпустят марку в честь режиссёра Станислава Говорухина