Донецк, 12 апреля 2021, 13:40 — REGNUM Госпредприятие «Почта Донбасса» ввела в обращение металлическую почтовую марку, посвящённую первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщила 12 апреля пресс-служба предприятия.
Марка изготовлена из латуни, её вес составляет 23 грамма, диаметр — 35 мм. На марке изображён профиль Гагарина на фоне космического пейзажа. Её тираж — 300 экземпляров, тираж карточки — 1,3 тыс. экземпляров.
Напомним, первая металлическая марка была выпущена в ноябре 2020 года в честь Дня народного единства.
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года в ЛНР выпустили марку, посвящённую советскому и российскому кинорежиссёру Станиславу Говорухину.
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