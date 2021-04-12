Омск, , 13:34 — REGNUM Прививочная кампания против COVID-19 продолжается в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 12 апреля в областном правительстве, в регионе по состоянию на 11 апреля вакцинированы уже 105 400 человек.

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Завершили курс вакцинации, получив обе дозы препарата, 58 113 жителей Омской области.

11 апреля регион получил очередную партию вакцины — 11 тысяч доз.

Как сообщало ИА REGNUM, к 12 апреля в Омской области выявлено 44 593 носителя коронавируса, выздоровели 37 434 человека, скончался 1351 пациент с COVID-19.

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