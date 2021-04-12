Киев, , 13:34 — REGNUM Экономическая политика уже второго правительства Зеленского усугубляет и без того крайне тяжелое положение Украины, а некоторые важные макроэкономические показатели снижаются уже двадцать месяцев подряд.

Об этом на брифинге 12 апреля заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что по официальным данным, в промышленности за январь — февраль 2021 года, еще до прихода третьей волны коронавируса, падение составило 4,2%, причем хуже всего дела обстоят в машиностроении (-8,1%), угольной промышленности (-5,5%), металлургии (-3,6%). Он отметил, что падение промышленного производства в нынешнем году происходит на фоне падения в 2020 году на 5,2%, а также в 2019-м на 0,5%. Кроме того, наблюдается падение и в сельском хозяйстве, ключевой отрасли экономики страны, в январе — феврале 2021 года оно составило 6,1%.

«И это при том, что в 2020-м снижение индекса сельхозпроизводства было зафиксировано на уровне 11,5%. Еще одним маркером экономического коллапса является обвал на 12,8% индекса строительной продукции, на 5,0% — грузооборота и на 48,7% — пассажирооборота предприятий транспорта (за 2 месяца 2021 года). Вот это и есть конкретные результаты деятельности команды Зеленского, его правительства и монобольшинства», — подчеркнул политик.

Лидер оппозиции отметил высокие темпы накопления долгов, подчеркнув, что это еще один итог «интеллектуального плинтуса» нынешней власти.

«По состоянию на 28 февраля 2021 года госдолг страны вырос до рекордной отметки в $91,4 млрд. А это около $2200 в расчете на одного украинца, согласно официальным данным Госстата. Напомню, на конец августа 2019 года (момент прихода нового правительства и формирования монобольшинства) государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $81,9 млрд, что на $9,5 млрд меньше нынешнего показателя», — отметил политик, добавив, что «погружение страны в социальный кризис» не останавливается еще из-за постоянно растущей задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, и увеличивающейся задолженности по выплате заработной платы.

Также он саркастически отметил, что преодоление «эпохи бедности» от Зеленского — это когда прожиточный минимум в стране составляет «жалкие» $78,5, а минимальная пенсия и того меньше — $63,4. Обещанное создание новых рабочих мест обернулось увеличением уровня безработицы с 7,3% (в III квартале 2019 года) до 10,1% (в IV квартале 2020 года).

В завершение политик отметил, что такое положение дел свидетельствует о том, что нынешняя власть не способна преодолеть системный экономический кризис, и именно в этом заключается истинная причина закрытия независимых телеканалов, введения антиконституционных санкций в отношении физических и юридических лиц, оппозиционных депутатов, внесудебной расправы над гражданами, бизнесом, незаконных уголовных преследований, установления диктатуры и узурпации власти. Он напомнил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила свой альтернативный и эффективный сценарий восстановления национальной экономики после COVID-19.