Тольятти, Самарская область, , 13:43 — REGNUM Тело женщины было обнаружено на льдине на территории затопленного карьера в Самарской области. Об этом 12 апреля сообщил директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев на своей странице в социальной сети.

По его словам, утром 11 апреля стражам порядка г. Тольятти потребовалась помощь спасателей по эвакуации тела женщины 1968 года рождения со льдины, образовавшейся в затопленном карьере рядом с ул. Баныкина.

«С помощью водолазного снаряжения спасатели эвакуировали тело на берег. Причины произошедшего предстоит выяснить следственным органам», — сообщил Дербенев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в реке обнаружено тело мужчины.