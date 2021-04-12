Самара, , 13:37 — REGNUM АвтоВАЗ представил автомобили Lada с новой мультимедийной системой EnjoY Pro. Об этом 12 апреля сообщается на сайте компании.

«На первом этапе новая мультимедийная система представлена в автомобилях семейства Lada Vesta, XRAY и XRAY Cross. Планируется что в дальнейшем Lada EnjoY появится и в других наших моделях'', — передает пресс-служба слова исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам АвтоВАЗа Оливье Морне.

Он добавил, что EnjoY Pro оснащён технологиями проекции смартфона через 8-дюймовый HD-экран и 3D-стереосистемой. Кроме того, мультимедийная система имеет высокое быстродействие и стандартный набор сервисов.

Программное обеспечение мультимедиа регулярно обновляется ''по воздуху'', что позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся опций, а также добавлять новые. Новинка доступна для покупки в дилерских центрах марки.

Напомним, в марте нынешнего года в РФ было куплено 33,8 тыс. легковых машин Lada, что на 3% больше, чем в марте прошлого года. При этом по итогам первых трёх месяцев текущего года российские автолюбители приобрели 83,9 тыс. автомобилей. Это на 5,4% больше результата аналогичного периода предшествующего года.

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