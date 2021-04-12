Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Техническая неисправность одного из самолетов в международном аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга задержала вылет трех рейсов. Об этом 12 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани (ООО «Воздушные ворота Северной Столицы», ВВСС).

Как заверили в пресс-службе, аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме.

«При этом на вылет задержаны три рейса. Время задержек составляет до одного часа. Причиной стала техническая неисправность одного из воздушных судов и связанная с этим оптимизация расписания авиакомпании», — пояснили в ВВСС.

Отметим, согласно электронному табло, задерживаются рейсы в Калугу, Чебоксары и Махачкалу.