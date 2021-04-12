Энгельс, Саратовская область, , 13:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует возложить цветы к памятнику первого космонавта Юрию Гагарину в Энгельсе. Об этом 12 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В рамках поездки в Энгельс глава государства побывает на месте приземления Гагарина, где в настоящее время установлен памятник. Путин также посетит парк покорителей космоса имени космонавта, отметил Песков.

«И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в РФ», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируют отреставрировать памятник первому космонавту Юрию Гагарину, установленному на Ленинском проспекте.

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