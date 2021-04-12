Варшава, 30 ноября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Умер польский музыкант и певец Ярослав Микульский, получивший наибольшую известность благодаря реалити-шоу «Бар VIP». Ему было 52 года.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«После продолжительной болезни умер Ярек Микульски — психолог-регрессолог, соавтор многих книг, знаменитость Кнурова и певец Chłopcy z Placu Broni», — сообщил портал Przegląd Lokalny.

Известность и популярность он получил в 2004 году, когда поучаствовал в реалити-шоу «Бар VIP», где за ним долгое время наблюдали зрители, и после которого он рассказал обо всём закулисье в своём блоге. Группу Chłopców z Placu Broni, в которой пел Микульский, называли «польские Битлз».

Сообщается, что его похоронят 1 декабря на кладбище Кнурова.