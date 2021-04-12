Казань, , 14:10 — REGNUM В столице Татарии по программе адаптации инфраструктуры для маломобильных пассажиров в текущем году переоборудуют железнодорожный вокзал Казань-2.

На территории вокзального комплекса появятся пандусы, специальные подъемники, тактильная плитка с указанием направления движения, предупреждающие тактильные указатели перед всеми лестницами, пандусами и по краям железнодорожных платформ, таблички с рельефно-точечным шрифтом и мнемосхемы.

На первом этаже в здании вокзала предусмотрят места ожидания для людей с инвалидностью. Рядом с ними установят модули автоматических камер хранения со средствами связи для вызова помощи персонала.

Кассы оборудуют пониженным прилавком для жителей, передвигающихся на инвалидных колясках. Специальные акустические, визуальные и тактильные системы появятся для людей с нарушением слуха. Помимо прочего на вокзале предусмотрят системы вызова персонала, видеотерминалы, специальные системы телефонной связи, индукционную и визуальную светозвуковую системы.

Как сообщало ИА REGNUM, соцучреждения, в которых в общей сложности проживают более двух тысяч пожилых людей, капитально отремонтируют в Тверской области в 2021 году. Приёмка выполненных работ будет выполняться коллегиально с участием представителей правительства области, облстройзаказчика и министерства социальной защиты региона.

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