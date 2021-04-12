Томск, , 13:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 апреля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе коронавирус выявлен у 31 684 человек. Выздоровел 30 681 томич, в том числе 27 — за сутки.

Напомним, 11 апреля в Томской области было подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 человек.

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