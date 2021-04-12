Киев, , 13:26 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не демонстрировать «правовой нигилизм» относительно коронавирусных норм.

Об этом спикер заявил в ходе заседания согласительного совета руководства Рады и глав фракций в понедельник, 12 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Разумкова, нынешняя ситуация выглядит «несколько странно».

«Мы вводим законы об ответственности за несоблюдение масочного режима, мы принимаем законы, предусматривающие наказание за нарушение обсервации — а сами в стенах парламента демонстрируем правовой нигилизм по отношению к элементарным нормам сохранения своего здоровья и здоровья окружающих», — сказал глава Рады, в очередной раз призвав депутатов пользоваться масками.

ИА REGNUM напоминает, что еще с конца марта Верховная рада отменила пленарные заседания из-за обострения эпидемиологической ситуации, в частности, попадания Киева в «красную зону» по коронавирусу. Вместе с тем, по инициативе «Слуги народа» Рада проводит внеочередные заседания, ближайшие из которых должны состояться уже на этой неделе. В целом по Украине сейчас критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом (до 20 тыс. новых случаев в сутки) при практически полном отсутствии вакцинации населения.