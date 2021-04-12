Пермь, , 13:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 108 случаев заражения коронавируса, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 12 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Лечение в больницах получают 26 человек, ещё 82 пермяка находятся дома под наблюдением медиков. Среди выявленных носителей коронавируса восемь детей.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 588 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 47 392 пермяка. В COVID-центрах на сегодняшний день пребывают 697 пациентов.

От коронавирусной инфекции скончались 2029 человек. За последние стуки зафиксировано три смерти.